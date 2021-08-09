FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Петербург вернулся в идеальное лето: неделя начнётся с плюс 25

В Петербурге потеплело, днём дождей не ожидается

В ближайшие пару дней петербуржцы будут отдыхать от дождей и греться: в понедельник температура воздуха по-настоящему летняя, во вторник всего на градус прохладнее. Осадки синоптики обещают не раньше среды.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 августа после маленького ночного дождя днём будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 23–25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 24 градусов. Самое холодное 9 августа выдалось в 1969 году, плюс 3 градуса, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

10 и 11 августа по ночам ожидается 14–16 градусов, а днём 22–24. В среду может разразиться гроза.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266129060
Идеальное время для простуд
Nicotine
Насчёт 25 сомнительно. Скорее маленький дождь на весь день.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний