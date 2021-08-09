По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 августа после маленького ночного дождя днём будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 23–25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 24 градусов. Самое холодное 9 августа выдалось в 1969 году, плюс 3 градуса, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

