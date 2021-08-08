FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
14
Печать

На Маяковской улице «гостит» друг молодежи — темнота. Фонарям не хватает напряжения

На улице Маяковского в Петербурге пропало освещение

Журналисты «Фонтанки» заметили, что улица Маяковского вечером 8 августа оказалась погружена во тьму. Единственный свет поступает на неё из окон домов.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Фонари не горят от Невского проспекта до Ковенского переулка.

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе «Ленсвета», отсутствует напряжение в трансформаторной подстанции, которое поступает в пункт питания уличного освещения.

За дальнейшими комментариями в ГБУ отправили в «Россети Ленэнерго». Там сообщили, что специалисты компании ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ в районе улицы Маяковского. Отключенных потребителей в результате происшествия нет.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Свободу Лёхе!
Друг молодёжи - темнота..)
При Свете - неудобно..)
Советские те времена
Давно прошли,
Однако - хочет вот сплотиться темнота,
Возможно ли хоть что-то противопоставить?
Любовь..)
266081655
Странное выражение: "Друг молодёжи - темнота".... Это, скорее, друг гопника, грабителя и насильника.... Кто у них только заметки пишет?
ivan5_5e4d10fe646f6
Раньше на этой улице делали маяки
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний