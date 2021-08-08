Фонари не горят от Невского проспекта до Ковенского переулка.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе «Ленсвета», отсутствует напряжение в трансформаторной подстанции, которое поступает в пункт питания уличного освещения.
За дальнейшими комментариями в ГБУ отправили в «Россети Ленэнерго». Там сообщили, что специалисты компании ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ в районе улицы Маяковского. Отключенных потребителей в результате происшествия нет.