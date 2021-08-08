Мусорная модель в идеале. Что стало известно перед решением ФАС по конкурсу на выбор регоператора Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, петербургская компания «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ИПЭГ) разработала базовые сценарии по созданию инфраструктуры обращения с отходами в Петербурге и Ленобласти. Исследование проводилось по заказу претендента на роль регоператора Петербурга, компании «НЭО», которая принимает участие в совместной рабочей группе города и области по выбору единой «мусорной» концепции.

Это актуально, так как 9 августа ФАС России примет решение по жалобе на документацию конкурса на выбор регоператора в Петербурге.



Эксперты предлагают уложиться с реформой в 10 лет, разбив её на два этапа: трёхлетний и семилетний. На первом корректируются терсхемы, в городе начинает работать регоператор, строятся комплексы по переработке, сортировке и размещению отходов мощностью 3,2 млн тонн в год. Как отмечается в документе, для профицита мощностей по переработке над количеством отходов критичен ввод в эксплуатацию комплекса в Кингисеппе. На этом отрезке предполагается работа всех существующих регоператоров. На втором этапе все переходят на сортировку и переработку, полигоны постепенно закрываются.

Для моделирования транспортных потоков и площадок переработки были выделены две зоны: северо-восточная (СВ) и юго-западная (ЮЗ). Для первой определено 7 сценариев, для второй 6. Далее последовательно перебрали варианты каждого с каждым — получилась матрица из 42 сценариев.

В СВ-зоне «наиболее вероятными и возможными» местами для размещения объектов переработки названы Новосёлки в Петербурге, карьеры Островский и Дубровка в области и посёлок Рахья Всеволожского района. Совокупно в этой зоне должны обрабатываться 1,6 млн тонн мусора из Петербурга и 0,2 млн тонн соседа.

