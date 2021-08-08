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МЧС показало, как самолеты сбрасывают тонны воды на горящие леса в Мордовии

МЧС России показало, как борются с крупным природным пожаром в Мордовии. Впечатляющее видео ведомство опубликовало 8 августа.

За сутки авиация сбросила сотни тонн воды. К тушению огня привлекли два самолета Ил-76, один Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Они 36 раз сливали воду на очаги в заповеднике им. Смидовича — на это ушло 270 тонн воды. Для борьбы с огнем используют и пожарный поезд.

МЧС России

Всего на месте работают 800 человек с использованием 203 единиц различной техники. Как отметили в МЧС, угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

ЧП в Мордовии случилось 3 августа. Пожар не могут потушить шестой день. Огонь охватил территорию в 3 тыс. гектаров.

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Комментарии (2)

altnec
В целях государственной безопасности ни сам самолет ни число вылетов ничего не стоит. Он списан уже при поступлении.
И не надо ля-ля, если не в теме.
266121295
Стоимость одного самолёта БЕ200-ЧС = ₽ 1,4 млрд( по 2014г). Леса горели, горят и будут гореть из-за неторопливости и недальновидности и пренебрежении к будущему(даже наследников) - наверху(самом). Ущерб ежегодный от пожаров много кратно ,во всех аспектах, перекрывает строительство и введение в строй 150-200 самолётов БЕ200-ЧС. А дышать в 2030 году будет чем?
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