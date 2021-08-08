МЧС России показало, как борются с крупным природным пожаром в Мордовии. Впечатляющее видео ведомство опубликовало 8 августа.
За сутки авиация сбросила сотни тонн воды. К тушению огня привлекли два самолета Ил-76, один Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Они 36 раз сливали воду на очаги в заповеднике им. Смидовича — на это ушло 270 тонн воды. Для борьбы с огнем используют и пожарный поезд.
МЧС России
Всего на месте работают 800 человек с использованием 203 единиц различной техники. Как отметили в МЧС, угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.
ЧП в Мордовии случилось 3 августа. Пожар не могут потушить шестой день. Огонь охватил территорию в 3 тыс. гектаров.