Сотрудники следственного управления СК России по Волгоградской области проверяют информацию о двухлетнем ребенке, который остался без присмотра в закрытом боксе одной из инфекционных больниц регионального центра. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



В СМИ и социальных сетях ранее появилось видео, на котором маленький мальчик находится один в закрытом больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. За кадром женщины говорят, что «все в говне», а отношение к ребенку «ужасное». Также они сообщают, что якобы медперсонал не следит за его гигиеной, и за полтора дня ребенка впервые собираются выпустить из бокса.

