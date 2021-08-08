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В волгоградской больнице в закрытом боксе сняли ребенка в фекалиях, «брошенного без ухода»

Сотрудники следственного управления СК России по Волгоградской области проверяют информацию о двухлетнем ребенке, который остался без присмотра в закрытом боксе одной из инфекционных больниц регионального центра. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ и социальных сетях ранее появилось видео, на котором маленький мальчик находится один в закрытом больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. За кадром женщины говорят, что «все в говне», а отношение к ребенку «ужасное». Также они сообщают, что якобы медперсонал не следит за его гигиеной, и за полтора дня ребенка впервые собираются выпустить из бокса.

«Он плачет и зовет маму», — говорит одна из женщин.

Как установили следователи, мальчика госпитализировали 30 июля по решению органов системы опеки. Это произошло после того, как мать ребенка оставила его на пару дней у знакомых, чтобы он «не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного».

В больницу следователи пришли в ночь на воскресенье. Ребенок спал, но в этот момент он был «чист и опрятен».

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий», — добавили в региональном СК.

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Комментарии (5)

266081655
Да мы все тут в фекалиях.....
266063610
я тоже считаю,что твари просто. Кто должен убирать,мыть ,соблюдать гигиену- правильно, младший медицинский персонал, который Владимр Владимирович Путин, в соответствии со своими майскими указами полностью уничтожил и перевел в прочий персонал на зарплату в 15000 тысяч в Санкт- Петербурге. В других регионах не знаю как и сколько платят. У нас так. Мало того,что уборщицы вообще моют только полы, так и еще на такую зарплату в шапках не стоят и никто не идет. А, еще новшество, с этого года, уборщиц тоже увольняют, и на их место берет клининговые компании,которые должны приходить только раз в день и убирать в соотвестствии с догвором только полы по метражу.

Всю это сделали Путин,Скворцова,Гиликова и Попова.
blackcatwhitecat
Непонятно - по решению органов опеки здорового ребенка поместили в инфекционную больницу?
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