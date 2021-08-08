Сотрудники следственного управления СК России по Волгоградской области проверяют информацию о двухлетнем ребенке, который остался без присмотра в закрытом боксе одной из инфекционных больниц регионального центра. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
В СМИ и социальных сетях ранее появилось видео, на котором маленький мальчик находится один в закрытом больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. За кадром женщины говорят, что «все в говне», а отношение к ребенку «ужасное». Также они сообщают, что якобы медперсонал не следит за его гигиеной, и за полтора дня ребенка впервые собираются выпустить из бокса.
«Он плачет и зовет маму», — говорит одна из женщин.
Как установили следователи, мальчика госпитализировали 30 июля по решению органов системы опеки. Это произошло после того, как мать ребенка оставила его на пару дней у знакомых, чтобы он «не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного».
В больницу следователи пришли в ночь на воскресенье. Ребенок спал, но в этот момент он был «чист и опрятен».
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий», — добавили в региональном СК.