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Пьяный пассажир в Шереметьево пытался пробраться на поле через ленту багажа. Камеры зафиксировали неудачу

Камеры показали, как пьяный пассажир в Шереметьево застрял на ленте для багажа

Нестандартный путь искал в попытке попасть без билета на летное поле пассажир в Шереметьево.

Видео путешествия нетрезвого мужчины 8 августа появилось в телеграм-каналах. На нем видно, как человек появляется из отсека, через который на двигающуюся ленту попадает багаж в служебном помещении аэропорта, с трудом её преодолевает. Дальше он мечется рядом и потом, по данным СМИ, застревает в сканирующем устройстве.

Сам инцидент произошел еще 28 июля. Мужчину уже привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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