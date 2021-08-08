Нестандартный путь искал в попытке попасть без билета на летное поле пассажир в Шереметьево.
Видео путешествия нетрезвого мужчины 8 августа появилось в телеграм-каналах. На нем видно, как человек появляется из отсека, через который на двигающуюся ленту попадает багаж в служебном помещении аэропорта, с трудом её преодолевает. Дальше он мечется рядом и потом, по данным СМИ, застревает в сканирующем устройстве.
Сам инцидент произошел еще 28 июля. Мужчину уже привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.