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У «Мега Дыбенко» толпы покупателей не могут попасть в торговый центр. Кадры очереди напоминают времена советского дефицита

В ТЦ «Мега Дыбенко» под Петербургом ограничили вход из-за наплыва покупателей

Второй выходной подряд покупатели стоят в очередях на вход в торгово-развлекательный комплекс во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news 8 августа, любителей шоппинга пускают в порядке живой очереди ради соблюдения эпидемиологических норм. За пределами ТЦ эти нормы уже не выполняются.

Видео столпотворения у торгового центра, в котором находится «Икея», опубликовали очевидцы в соцсетях. Десятки людей ждут своей очереди, чтобы войти в торговый «рай».

Фото: .47news.ru
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На «горячей линии» «Меги» изданию сообщили, что вход временно ограничен из-за большого количества покупателей.

«Запускать всех сразу не позволяют эпидемиологические нормы. Такая же ситуация в центре была и вчера», — рассказал представитель ТЦ.

Фото: .47news.ru

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Комментарии (15)

266164455
Не перестаю удивляться, откуда дибилы все прибавляюся и прибавляюся??? Причем еще и с деньгами???!! Ведь, явно, нищеброд в ТЦ не попрётся и не станет зависать в километровой очереди... ну точно: граждане воруют - страна богатеет!)))
hyperborean
страна дураков
262224921
Спутник Ви наверное завезли
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