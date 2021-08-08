Как сообщает 47news 8 августа, любителей шоппинга пускают в порядке живой очереди ради соблюдения эпидемиологических норм. За пределами ТЦ эти нормы уже не выполняются.



Видео столпотворения у торгового центра, в котором находится «Икея», опубликовали очевидцы в соцсетях. Десятки людей ждут своей очереди, чтобы войти в торговый «рай».