Как сообщает 47news 8 августа, любителей шоппинга пускают в порядке живой очереди ради соблюдения эпидемиологических норм. За пределами ТЦ эти нормы уже не выполняются.
Видео столпотворения у торгового центра, в котором находится «Икея», опубликовали очевидцы в соцсетях. Десятки людей ждут своей очереди, чтобы войти в торговый «рай».
На «горячей линии» «Меги» изданию сообщили, что вход временно ограничен из-за большого количества покупателей.
«Запускать всех сразу не позволяют эпидемиологические нормы. Такая же ситуация в центре была и вчера», — рассказал представитель ТЦ.