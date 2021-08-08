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Паром «Принцесса Анастасия» отменяет все рейсы в этом году

Из-за пандемии коронавируса паром «Принцесса Анастасия» отменяет все рейсы в этом году. Об этом «Фонтанке» 8 августа рассказал генеральный директор Moby St.Peter Line Сергей Котенёв.

«Мы второй год уже не работаем. Рейсы были запланированы, но сейчас мы делаем плановые отмены», — сказал он.

Отправиться в плавание за границу судно не может из-за введенных ограничений в странах Евросоюза. Несостоявшимся пассажирам предложат вернуть деньги или перенести бронь на следующий год.

В конце прошлого года, как писала «Фонтанка», объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» отказало ООО «МСПЛ», генеральному агенту паромного оператора Moby St.Peter Line, в возврате денег для перечисления пассажирам за круизы.

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Комментарии (8)

Clondike
При этом с Калининградом сообщение не наладить… идиотизм
atty
Это ржавое корыто ещё на плаву? удивительно.
maksmedia
Так Принцесса Анастасия сейчас активно используется фирмой "Новатэк-Мурманск" для размещения гастербайтеров, которые строят ЦСКМС в Белокаменке.
Честно, не представляю, что после этого будет с этой и так уже пожившей посудиной....
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