Из-за пандемии коронавируса паром «Принцесса Анастасия» отменяет все рейсы в этом году. Об этом «Фонтанке» 8 августа рассказал генеральный директор Moby St.Peter Line Сергей Котенёв.



«Мы второй год уже не работаем. Рейсы были запланированы, но сейчас мы делаем плановые отмены», — сказал он.



Отправиться в плавание за границу судно не может из-за введенных ограничений в странах Евросоюза. Несостоявшимся пассажирам предложат вернуть деньги или перенести бронь на следующий год.



В конце прошлого года, как писала «Фонтанка», объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» отказало ООО «МСПЛ», генеральному агенту паромного оператора Moby St.Peter Line, в возврате денег для перечисления пассажирам за круизы.

