В Красносельском районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на производстве

Сообщение о возгорании поступило в 15:04, к 15:29 ранг пожара повысили до 1БИС. Его тушат 9 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.



Судя по данным в открытых источниках, по указанному адресу находится авиационный ремонтный завод 419. Официально он по воскресеньям не работает.

