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В Красносельском районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на производстве

В Красносельском районе Петербурга загорелся одноэтажный производственный цех на улице Политрука Пасечника, дом 16, корпус 2. Об этом 8 августа сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 15:04, к 15:29 ранг пожара повысили до 1БИС. Его тушат 9 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

Судя по данным в открытых источниках, по указанному адресу находится авиационный ремонтный завод 419. Официально он по воскресеньям не работает.

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