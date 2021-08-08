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На КАД сгорела «Вольво». В районе развязки с Янино пробка на километр

На 41 километре кольцевой автодороги из-за горевшей машины скопилась пробка

Пожарные тушили на КАД в Красногвардейском районе машину. Никто не пострадал, кроме тех, кто торопился.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 августа, в 13:56 поступило сообщение о пожаре на 41 километре внешнего кольца КАД. Когда два пожарных расчета прибыли на место, то обнаружили там горящую «Вольво С80».

t.me/Megapolisonline

От автомобиля остался только обгоревший металлический кузов.

читатель "Фонтанки" Лев

В 14:13 пожар ликвидирован силами 10 человек личного состава.

Пострадавших в пожаре нет. В месте тушения машины скопилась очередь из автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», её протяженность около километра.

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Комментарии (9)

ivan5_5e4d10fe646f6
По видео ее тушат самовыгоранием. Интересно собственнику предьявят за пластиковые экраны шумоизоляции попорченные замену или мы заплатим из налогов
223381301
Это уже какая по счёту вольва, самопроизвольно загоревшаяся на КАД, на моей пямяти в новостях Фонтанки уже третья, не сижу тут постоянно, может что пропустил. Машин много старых ездит, но самоподжигаются исключительно вольвы, отличная машина, безопасная.
Wert
C80 очень редкая вольво.
Всего один экземпляр, и тот сожгли.
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