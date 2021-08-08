Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 августа, в 13:56 поступило сообщение о пожаре на 41 километре внешнего кольца КАД. Когда два пожарных расчета прибыли на место, то обнаружили там горящую «Вольво С80».
От автомобиля остался только обгоревший металлический кузов.
читатель "Фонтанки" Лев
В 14:13 пожар ликвидирован силами 10 человек личного состава.
Пострадавших в пожаре нет. В месте тушения машины скопилась очередь из автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», её протяженность около километра.