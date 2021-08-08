В Петербурге задержали домушника-миллионера, который выгреб из сейфа таксиста всю наличность. Деньги он успел промотать

Неделя потребовалась полицейским в Красносельском районе, чтобы найти подозреваемого в разбойном нападении на квартиру таксиста. У него похитили сейф с 1,4 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 августа, накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у военного комиссариата на проспекте Володарского задержали 30-летнего логиста петербургской компании. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение.



По версии следствия, он вместе с пока еще не установленным мужчиной 2 августа около полуночи с орудием ворвался в квартиру на улице Лётчика Лихолетова, где проживал 40-летний таксист. Они похитили из сейфа 1 400 000 рублей и мобильный телефон «Айфон 6с», после чего с места происшествия скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой). Похищенные деньги у мужчины не нашли.

