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В Петербурге задержали домушника-миллионера, который выгреб из сейфа таксиста всю наличность. Деньги он успел промотать

Полиция в Невском районе нашла одного из двух налетчиков на квартиру петербургского таксиста

Неделя потребовалась полицейским в Красносельском районе, чтобы найти подозреваемого в разбойном нападении на квартиру таксиста. У него похитили сейф с 1,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 августа, накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у военного комиссариата на проспекте Володарского задержали 30-летнего логиста петербургской компании. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение.

По версии следствия, он вместе с пока еще не установленным мужчиной 2 августа около полуночи с орудием ворвался в квартиру на улице Лётчика Лихолетова, где проживал 40-летний таксист. Они похитили из сейфа 1 400 000 рублей и мобильный телефон «Айфон 6с», после чего с места происшествия скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой). Похищенные деньги у мужчины не нашли.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Может это был не совсем классический таксист, а владелец нескольких авто с лицензией, которые сдавал водила в аренду/прокат/раскат?
Ну тогда 1,4 ляма это примерно цена 1.5, ну максимум двух авто для такого бизнеса. Ну или 3, если не самой первой свежести...
Аппаратчик мокрой классификации
"из сейфа таксиста" - ой! А ведь как рыдали-то, как рыдали, что де, демпингуют, по 32 часа в сутки за баранкой, дабы детей прокормить...
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