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«Батя, поздравляю, молодец». Грабитель с помощью обнимашек лишил петербуржца денег

В Калининском районе Петербурга ищут ласкового грабителя, который обнял пенсионера и забрал его деньги

Пенсионер обратился в полицию Калининского района с заявлением о «веселом» грабеже.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около десяти вечера в полицию обратился 64-летний мужчина, который стал жертвой грабителя неподалеку от своего дома на проспекте Культуры. Заявитель рассказал, что еще 6 августа в пять вечера поставил в гараж на Суздальском проспекте свой автомобиль и пошел домой. По пути зашел в магазин и купил две бутылки пива. У дома 29 по проспекту Культуры к нему со спины подошел мужчина, на вид лет 25–30. Он обнял заявителя правой рукой со словами «Батя, поздравляю, молодец», а левой вытащил у него из кармана рубашки 3500 рублей. После чего нырнул в арку дома и был таков.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (7)

altnec
Так эта тенденция уже больше 1,5 лет набирает обороты.
Как только появилась информация об отрицательной роли полиции в отзывах граждан о её работе, так улицы стали плодиться гопами и стопами, проснулись бригадиры из 90-х, которые никуда и не пропадали.
И статистика сразу опять поползла вверх, правда и оборотней прибавилось к осуждению.
Но нам то от этой игры легче не стало, тенденция продолжается, на улицах страшновато становится.
266081655
"Вежливость - лучшее оружие вора" (С)
Аппаратчик мокрой классификации
Грабеж? Или, может, кража? Хотя.. При нынешнем Басманном всё зависит от лиц жертвы и преступника..
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