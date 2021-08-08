«Батя, поздравляю, молодец». Грабитель с помощью обнимашек лишил петербуржца денег

Пенсионер обратился в полицию Калининского района с заявлением о «веселом» грабеже.



Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около десяти вечера в полицию обратился 64-летний мужчина, который стал жертвой грабителя неподалеку от своего дома на проспекте Культуры. Заявитель рассказал, что еще 6 августа в пять вечера поставил в гараж на Суздальском проспекте свой автомобиль и пошел домой. По пути зашел в магазин и купил две бутылки пива. У дома 29 по проспекту Культуры к нему со спины подошел мужчина, на вид лет 25–30. Он обнял заявителя правой рукой со словами «Батя, поздравляю, молодец», а левой вытащил у него из кармана рубашки 3500 рублей. После чего нырнул в арку дома и был таков.

