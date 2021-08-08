В Сестрорецке полиция ищет следы нападения с ножом на местного жителя. Друг увез его на маршрутке в больницу

Мужчина отвез на маршрутке раненного ножом товарища в Сестрорецке. Полиция пока не нашла места преступления.
Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около пяти вечера в полицию Курортного района позвонил 51-летний мужчина, который сообщил, что у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке его знакомого ударили ножом.
Когда наряд прибыл на место, то никого у указанного дома не нашел. Полицейские связались с заявителем, который рассказал, что не стал ждать ни их, ни скорую, и на маршрутке увез раненого в больницу № 40.
В стационаре подтвердили, что с ним привезли 45-летнего местного жителя с колото-резаным ранением живота в тяжелом состоянии.
Полицейские решили обследовать заявленное место нападения, но никаких следов крови не нашли.
Точное место происшествия устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.