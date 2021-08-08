По предварительной информации, «Лада Ларгус» под управлением 55-летнего мужчины двигалась по улице Димитрова. Во время совершения правого поворота на улицу Бухарестскую в сторону Дунайского проспекта он наехал на 40-летнего жителя Петербурга, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу слева направо.



По словам очевидцев, мужчина не спешился на переходе, но ехал на зеленый. «Здоровья велосипедисту, видели, как отлетел», — пишут в социальных сетях.