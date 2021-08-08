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В Купчино сбили велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на зеленый. Очевидцы описывают его полет

С травмой головы и переломом в больницу доставили велосипедиста, которого «Лада» сбила на Бухарестской в Петербурге

На юге Петербурга под колеса автомобиля попал 40-летний велосипедист. Как сообщили «Фонтанке» 8 августа в ГУ МВД по Петербургу и области, наезд произошел около 11 утра у дома 69 по Бухарестской улице.

По предварительной информации, «Лада Ларгус» под управлением 55-летнего мужчины двигалась по улице Димитрова. Во время совершения правого поворота на улицу Бухарестскую в сторону Дунайского проспекта он наехал на 40-летнего жителя Петербурга, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу слева направо.

По словам очевидцев, мужчина не спешился на переходе, но ехал на зеленый. «Здоровья велосипедисту, видели, как отлетел», — пишут в социальных сетях.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами головы и переломами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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Комментарии (61)

GermanIvanov
Необходимо, при повороте, ограничить скорость всех транспортных стредств до 15 км/ч , до тех пор, пока они не покинут зону пешеходного перехода.
WuhanRockCafe
Не спешился и сбили - неприятно, но опыт есть.
266110330
Велосипедист не должен уступать дорогу автомобилю на пеш. переходе, т.к. автомобиль представляет опасность, то и ограничения, и ответственность ложатся на водителя авто. Спешился или не спешился в данном случае не играет роли, т.к. ограничение на свободу передвижения связано только с опасностью для окружающих и поскольку такой опасности велосипедист не представлял, то его вины нет, а водитель обязан пропустить всех на пешеходном переходе и не имеет права создавать помех и тем более наезжать. По ПДД для велосипедистов ограничен проезд перекрёстков, таким образом другого места для пересечения проезжей части (кроме перехода) у велосипедистов нет, а значит и ограничения связанные с "переходом" ложатся только в связи с угрозой пешеходам, а в других случаях не могут быть предъявлены, т.к. право на свободу передвижения уже явным образом ограничено - это Конституционное право и для автомобилистов уже выделено боле 90% проезжей части в отношении тротуар \ дорога . в ГИБДД не согласны, пока.
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