FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Из-за сильных дождей часть трассы в Бурятии ушла под землю

Часть региональной дороги в Бурятии обвалилась из-за ливней. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики 8 августа.

ЧП случилось на территории села Улекчин в Закаменском районе. Сейчас там перекрыто движение, а на месте работает УГИБДД по Республике Бурятия.

instagram.com/gibdd03/

Машины также не могут двигаться по дороге между селами Нарын и Торей Джидинского района. Ее затопило из-за сильных дождей. На место отправился глава Бурятии Алексей Цыденов.

Автор: youtube.com

«В Джидинском и Закаменском районах регистрируется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и градом», — сказали в правительстве.

На этой неделе, как рассказывала «Фонтанка», https://www.fontanka.ru/2021/08/06/70065050/ в Бурятии на перевале в местности «Тещин язык» перевернулся автобус с 25 студентами. По предварительным данным сообщалось, что у автобуса отказали тормоза.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lamer
Оказывается, что бурятские конные водолазы - это не выдумка.
Владислав М
Местным властям надо не на "аномальные" дожди жаловаться, а требовать от федеральных властей реконструкции объектов на гидросистемах с учётом изменения климата и увеличения объёмов воды в реках в пиковые сезоны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний