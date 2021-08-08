Часть региональной дороги в Бурятии обвалилась из-за ливней. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики 8 августа.
ЧП случилось на территории села Улекчин в Закаменском районе. Сейчас там перекрыто движение, а на месте работает УГИБДД по Республике Бурятия.
Машины также не могут двигаться по дороге между селами Нарын и Торей Джидинского района. Ее затопило из-за сильных дождей. На место отправился глава Бурятии Алексей Цыденов.
Автор: youtube.com
«В Джидинском и Закаменском районах регистрируется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и градом», — сказали в правительстве.
На этой неделе, как рассказывала «Фонтанка», https://www.fontanka.ru/2021/08/06/70065050/ в Бурятии на перевале в местности «Тещин язык» перевернулся автобус с 25 студентами. По предварительным данным сообщалось, что у автобуса отказали тормоза.