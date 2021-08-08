Как сообщает 8 августа 47news со ссылкой на дорожную полицию, тяжелые травмы получила девочка-пассажир. По предварительной информации, ДТП произошло около восьми вечера накануне на 97-м километре трассы «Нарва». «Рено Логан» ехал в сторону Кингисеппа, когда вылетел в кювет и врезался в столб. В результате тяжелые травмы у трехлетней девочки, восьмилетний мальчик госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За рулем находилась 39-летняя петербурженка, их мать. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полицейском главке.
После аварии на трассе «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей
На федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти произошла серьезная авария, в которой пострадали дети.
Как сообщает 8 августа 47news со ссылкой на дорожную полицию, тяжелые травмы получила девочка-пассажир. По предварительной информации, ДТП произошло около восьми вечера накануне на 97-м километре трассы «Нарва». «Рено Логан» ехал в сторону Кингисеппа, когда вылетел в кювет и врезался в столб. В результате тяжелые травмы у трехлетней девочки, восьмилетний мальчик госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За рулем находилась 39-летняя петербурженка, их мать. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полицейском главке.