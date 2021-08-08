FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +22
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

После аварии на трассе «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей

На федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти произошла серьезная авария, в которой пострадали дети.

Как сообщает 8 августа 47news со ссылкой на дорожную полицию, тяжелые травмы получила девочка-пассажир. По предварительной информации, ДТП произошло около восьми вечера накануне на 97-м километре трассы «Нарва». «Рено Логан» ехал в сторону Кингисеппа, когда вылетел в кювет и врезался в столб. В результате тяжелые травмы у трехлетней девочки, восьмилетний мальчик госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За рулем находилась 39-летняя петербурженка, их мать. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полицейском главке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний