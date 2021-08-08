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В заброшенной палатке на берегу Финского залива нашли кости человека. Останки были обмотаны веревками

Сборщик металлолома нашел в лесу у поселка Комарово человеческие кости

СК и полиция Курортного района попытается раскрыть тайну человеческих останков, которые нашли в заброшенной палатке на берегу Финского залива.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около половины двенадцатого в полицию позвонил 39-летний мужчина. Он рассказал, что три дня назад пошел в лес, чтобы пособирать брошенный металлолом — такой у него заработок. В лесу на берегу залива, где ближайший населенный пункт Комарово, он нашел остатки палатки, местами уже заросшие травой, а в них — кости. Сразу звонить в полицию не стал, так как сомневался в том, что они человеческие, но потом все-таки решил позвонить.

В указанном месте следователи и полицейские нашли лишь часть костей (часть позвоночника и нижних конечностей), предположительно мужчины. Они были обмотаны веревкой. На истлевших останках нашли пуловер и штаны. Предположительно, останки пролежали у залива больше года.

Они направлены в морг для установления личности погибшего и причины его смерти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

aaignat
Сам связался и остался помирать с голода
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