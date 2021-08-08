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Редкий автомобиль сбил на юге Петербурга пешехода. Водитель с начала года уже четыре раза нарушал ПДД

Мужчина попал в больницу после наезда автомобиля «Дачия» на улице Маршала Говорова

Полиция Кировского района Петербурга до сих пор устанавливает личность мужчины, которого сбил на пешеходном переходе водитель-рецидивист.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, авария случилась накануне около 21:20 у дома 5/4 по улице Маршала Говорова. По предварительной информации, 21-летний уроженец Якутии за рулем румынской «Дачии» ехал от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева. На большой скорости он влетел в мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.

В тяжелом состоянии пешехода увезли в городскую больницу № 26, где медики его поместили в реанимацию. У мужчины травмы головы и многочисленные переломы. Личность пешехода пока не установлена.

Сам водитель только в 2021 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Машина, на которой он совершил наезд, принадлежит частной фирме из Курска.

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Комментарии (4)

mihagr76
Редкий автомобиль.. Я думал Зонда Пагани будет, Катерхэм или Кенигсегг... А тут румынская дачия...
AGP
У "редкой" "Дачии" были "красивые номера"©?
Piter Russo
К административной ответственности за нарушения ПДД - за что? неправильная парковка? отсутствие огнетушителя и аптечки? неработающий ближний свет? или за превышение скорости?? или еще за что-то?
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