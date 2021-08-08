Редкий автомобиль сбил на юге Петербурга пешехода. Водитель с начала года уже четыре раза нарушал ПДД

Полиция Кировского района Петербурга до сих пор устанавливает личность мужчины, которого сбил на пешеходном переходе водитель-рецидивист.
Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, авария случилась накануне около 21:20 у дома 5/4 по улице Маршала Говорова. По предварительной информации, 21-летний уроженец Якутии за рулем румынской «Дачии» ехал от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева. На большой скорости он влетел в мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.
В тяжелом состоянии пешехода увезли в городскую больницу № 26, где медики его поместили в реанимацию. У мужчины травмы головы и многочисленные переломы. Личность пешехода пока не установлена.
Сам водитель только в 2021 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Машина, на которой он совершил наезд, принадлежит частной фирме из Курска.