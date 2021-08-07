В Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю женщину, у неё в гематомах все лицо

Пожилая екатеринбурженка попросила сиделку померить ей давление, после чего женщины поссорились. В итоге сотрудница компании «Милосердие.про» избила пенсионерку.



Как пишет портал E1 7 августа, родственники 95-летней екатеринбурженки обратились в полицию, начата проверка. Бабушку застали избитой несколько дней назад — новая сиделка не очень понравилась клиентке, и она попросила вернуть старую. Конфликт произошел в последний рабочий день женщины. По словам пенсионерки, у неё болела голова, она попросила померить ей давление. Сиделка ответила, что это не входит в ее обязанности, в ответ услышала стихи про милосердие. Отчего-то поэзия разгневала сотрудницу, и бабушку она начала бить. Судя по следам на шее, даже душила. Гематомы у пенсионерки по всему телу, но больше всего — на лице.

