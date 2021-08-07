Защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича увезли со стадиона на машине скорой помощи после столкновения с игроком «Спартака» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.



На 48-й минуте встречи, которая проходила в Москве, Миладинович в своей штрафной в борьбе за мяч столкнулся головами с нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе. Игрок получил удар в область виска.