Защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича увезли со стадиона на машине скорой помощи после столкновения с игроком «Спартака» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.
На 48-й минуте встречи, которая проходила в Москве, Миладинович в своей штрафной в борьбе за мяч столкнулся головами с нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе. Игрок получил удар в область виска.
Кошмарный эпизод произошел в матче «Спартака» и «Нижнего Новгорода»— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Миладинович столкнулся с Понсе и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, а потом увезли с поля pic.twitter.com/VF2upI3UgK
Врачи увезли Миладиновича с поля на электрокаре прямо к скорой, которая доставила его в одну из московских больниц.
Защитник @fcnn_ru Иван Миладинович, получивший тяжелую травму в столкновении с нападающим #Спартака Эсекьелем Понсе, был доставлен к машине реанимации.— Артем Локалов (@lokalov) August 7, 2021
На ней его транспортировали в один из московских госпиталей.
У сербского защитника рассечение, гематома, сотрясение мозга. pic.twitter.com/MTvcQdmXLu
Отметим, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Нижнего Новгорода», который сейчас возглавяет бывший «зенитовец» Александр Кержаков.