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Футболиста «Нижнего Новгорода» госпитализировали прямо с матча со «Спартаком» после жесткого столкновения

Защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича увезли со стадиона на машине скорой помощи после столкновения с игроком «Спартака» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.

На 48-й минуте встречи, которая проходила в Москве, Миладинович в своей штрафной в борьбе за мяч столкнулся головами с нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе. Игрок получил удар в область виска.

Врачи увезли Миладиновича с поля на электрокаре прямо к скорой, которая доставила его в одну из московских больниц.

Отметим, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Нижнего Новгорода», который сейчас возглавяет бывший «зенитовец» Александр Кержаков.

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Комментарии (2)

Alex000
Футбол или футбокс - вот в чём вопрос...
Иван 2пырьев
молодцы коллеги: сразу набок повернули.
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