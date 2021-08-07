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После того, как «Хендэ» вошел в столб на «Скандинавии», пострадали пятеро

На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти «Хендэ Солярис» улетел в кювет после столкновения со столбом.

Об этом вечером 7 августа сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». «Вошел водительской дверью в столб, видимо, занесло на мокрой дороге, на месте 2 экипажа ДПС и реанимация», — пишет очевидец.

Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в аварии пострадали пять человек. Подробности уточняют инспекторы ГИБДД. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщили изданию, что авария на 58 километре трассы «Скандинавия» произошла около шести вечера. По предварительной информации, «Хендэ» съехал с дороги, врезался в столб, затем в опору освещения и съехал в кювет.

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Комментарии (1)

Pilat
Да кого волнует Хендэ
Со столбом то что?!!
Как его самочувствие?
Что говорят электрики?
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