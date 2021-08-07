Об этом вечером 7 августа сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». «Вошел водительской дверью в столб, видимо, занесло на мокрой дороге, на месте 2 экипажа ДПС и реанимация», — пишет очевидец.
Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в аварии пострадали пять человек. Подробности уточняют инспекторы ГИБДД. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщили изданию, что авария на 58 километре трассы «Скандинавия» произошла около шести вечера. По предварительной информации, «Хендэ» съехал с дороги, врезался в столб, затем в опору освещения и съехал в кювет.