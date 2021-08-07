Удар кулаком по крупу коня стал для тренера Германии по пятиборью «черной картой». Ее дисквалифицировали до конца Олимпийский игр.



Об отстранении Ким Райзнер сообщает 7 августа Международный союз современного пятиборья. Поводом стало видео, снятое во время выступления спортсменки Анники Шлой — конь Saint Boy заупрямился. Наездница после фехтования и плавания лидировала с большим отрывом, но конкур ей не дался. Девушка плакала, сидя на коне, тренер попыталась ей помочь и ударила Saint Boy.