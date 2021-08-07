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Немецкого тренера отстранили до конца Олимпиады — она ударила коня

Удар кулаком по крупу коня стал для тренера Германии по пятиборью «черной картой». Ее дисквалифицировали до конца Олимпийский игр.

Об отстранении Ким Райзнер сообщает 7 августа Международный союз современного пятиборья. Поводом стало видео, снятое во время выступления спортсменки Анники Шлой — конь Saint Boy заупрямился. Наездница после фехтования и плавания лидировала с большим отрывом, но конкур ей не дался. Девушка плакала, сидя на коне, тренер попыталась ей помочь и ударила Saint Boy.

Союз счел это нарушением правил пятиборья и выдал тренеру «черную карту» — Ким Райзнер отстранили от оставшихся соревнований.

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Комментарии (2)

266081655
Коня побили, победу не добыли....
262126571
На следующих соревнованиях конь будет ездить на спортсменках сверху. Бред какой-то.
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