Специальная система мониторинга направила дрон для спасения утопающего на юге России. Об этом 7 августа рассказали ТАССу в администрации Анапы.



Отдыхающий на центральном пляже города не рассчитал свои силы и заплыл слишком далеко. Когда он начал тонуть, его засекла специальная система наблюдения. Она выслала беспилотник, который сбросил горе-купальщику спасательный жилет. На помощь также отправились экстренные службы.



Молодого человека удалось доставить на берег. Его здоровью ничего не угрожает.