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Беспилотник впервые спас тонущего человека в Анапе

Специальная система мониторинга направила дрон для спасения утопающего на юге России. Об этом 7 августа рассказали ТАССу в администрации Анапы.

Отдыхающий на центральном пляже города не рассчитал свои силы и заплыл слишком далеко. Когда он начал тонуть, его засекла специальная система наблюдения. Она выслала беспилотник, который сбросил горе-купальщику спасательный жилет. На помощь также отправились экстренные службы.

Молодого человека удалось доставить на берег. Его здоровью ничего не угрожает.

Система доставки дронами спасательных жилетов разработана совместно с военным технополисом «Эра» и Российской академией наук. В Анапе работают три вышки, оснащенные новым оборудованием. В дальнейшем их число планируют увеличить.

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Комментарии (3)

artistdmisha
Так у него вроде свой спасательный жилет имеется. Как он смог начать тонуть 🤷🏻‍♂️
syshsun
Так а сколько должно пройти время между начал тонуть и утоп?
Или он не так быстро начинал или дрон с космо скоростью летает.
Alkaline
Там знак "Купаться запрещено"?!
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