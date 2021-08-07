Перформанс с приспущенными штанами устроила активистка Алина Иванова в Москве. Так она поддержала арестованных в Екатеринбурге девушек и выразила гражданскую позицию.
Фото 7 августа публикует издание SOTA. К ОВД «Арбат» Иванова пришла с намерением поддержать двух девушек, которых за мелкое хулиганство арестовали в Екатеринбурге. Одна, Елена Никифоровская, показала ягодицы перед отделом полиции в куртке с надписью «Провокация», вторая, Айсель Ахмедова, ее фотографировала. Иванова повторила действия Никифоровской.
Активистка Алина Иванова провела перформанс у ОВД «Арбат», протестуя против ареста в Екатеринбурге двух девушек – Елены Никифоровской и фотографа Айсель Ахмедовой, арестованных за аналогичные снимки (фото 4).— SOTA (@SotaVision) August 7, 2021
Фото: Егор Шатов / SOTA. pic.twitter.com/8lcDC2LsCh
«За плакаты сажают, за лайки сажают, за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем? Мы занимаем 2-е место после КНДР по числу силовиков на душу населения. И чем эти люди занимаются? Сколько человеко-часов потратили на фотографию?! Я категорически против такого «эффективного» расходования наших налогов. И неважно, какие цели преследовали Елена и Айсель: хайп это или искусство. Важно, что их арестовали за фото!» — объяснила SOTA свою позицию активистка.
Судя по всему, до бесед с сотрудниками ОВД не дошло и девушка смогла благополучно уехать.