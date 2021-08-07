Перформанс с приспущенными штанами устроила активистка Алина Иванова в Москве. Так она поддержала арестованных в Екатеринбурге девушек и выразила гражданскую позицию.



Фото 7 августа публикует издание SOTA. К ОВД «Арбат» Иванова пришла с намерением поддержать двух девушек, которых за мелкое хулиганство арестовали в Екатеринбурге. Одна, Елена Никифоровская, показала ягодицы перед отделом полиции в куртке с надписью «Провокация», вторая, Айсель Ахмедова, ее фотографировала. Иванова повторила действия Никифоровской.