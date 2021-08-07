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Столичная активистка возмутилась налоговой политикой в России и перед отделом полиции показала ягодицы

Перформанс с приспущенными штанами устроила активистка Алина Иванова в Москве. Так она поддержала арестованных в Екатеринбурге девушек и выразила гражданскую позицию.

Фото 7 августа публикует издание SOTA. К ОВД «Арбат» Иванова пришла с намерением поддержать двух девушек, которых за мелкое хулиганство арестовали в Екатеринбурге. Одна, Елена Никифоровская, показала ягодицы перед отделом полиции в куртке с надписью «Провокация», вторая, Айсель Ахмедова, ее фотографировала. Иванова повторила действия Никифоровской.

«За плакаты сажают, за лайки сажают, за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем? Мы занимаем 2-е место после КНДР по числу силовиков на душу населения. И чем эти люди занимаются? Сколько человеко-часов потратили на фотографию?! Я категорически против такого «эффективного» расходования наших налогов. И неважно, какие цели преследовали Елена и Айсель: хайп это или искусство. Важно, что их арестовали за фото!» — объяснила SOTA свою позицию активистка.

Судя по всему, до бесед с сотрудниками ОВД не дошло и девушка смогла благополучно уехать.

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Комментарии (7)

265916485
А че так можно было? А Леха то не знал....)))
SU LUX INN
а нельзя ли рядом с Моим домом проводить Акции протеста? говорят, тут часто бывают Важные чины!
tochilshik
все правильно сказала.мы превратились в большую Северную Корею.но самое страшное что это нам нравится.
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