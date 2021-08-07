Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На матч против «Краснодара», чьих болельщиков традиционно называют быками, было допущена тысяча зрителей. Клуб сообщил, что помимо посетителей вип-лож, часть мест на матч разыгрывалась слепым способом среди обладателей абонементов. В какой-то момент камера телетрансляции выхватила сидящего в абсолютном одиночестве — социальная дистанция, как никак — председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Болельщики пошутили: повезло с лотереей. Так же для части обладателей абонементов была организован совместный просмотр матча в пивном ресторане рядом со стадионом. И в этом сочетании весь абсурд нынешней ситуации с ковидом: на стадион всем вместе нельзя. Миллеру можно. Смотреть всем вместе в ресторане, после посещения которого финскими болельщиками на Евро-2020 в Финляндии случилась вспышка ковида – вот это пожалуйста. Чудны дела твои.



Уже даже московские журналисты признают проблемы «Зенита» с составом. Когда футболисты выходили на поле «Газпром Арены», Малком забивал победный гол в финале олимпиады в Токио. Собственно, бразильский полузащитник стал вторым олимпийским чемпионом в составе петербургского клуба: до того золотые медали олимпийских игр в 2016 году в Рио выигрывал Дуглас Сантос. Забегая вперед скажем, что к финальному свистку матча третьего тура РПЛ бразильских олимпиоников станет еще больше.

Стартовые 11 после победы над «Ростовом» Сергей Семак решил не менять. Михаил Кержаков в воротах, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по краям обороны, в центре капитан Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий; в полузащите Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев и Александр Ерохин, который не в первый раз выдает суперсерию за «Зенит»; в группе атаки Сердар Азмун и Артем Дзюба.

К слову, матчем с «Краснодаром» был презентован новый газон на стадионе в самом северном городе-миллионере. Как только прозвучал финальный свисток в четвертьфинале ЕВРО-2020 между Испанией и Швейцарией, бригада агрономов «Зенита» под руководством Константина Креминского преступила к замене травы. Отдельная новость: совсем скоро старый газон поступит в продажу в качестве сувениров для болельщиков, и это первый случай в России, когда поклонники клуба получают официальный доступ к рабочему месту любимых футболистов.



«Зенит» забил быстрый гол: на 9 минуте Азмун здорово открылся за спину воспитаннику петербургского футбола Егору Сорокину и легко пробил Матвея Сафонова. На 14 минуте случился эпизод, который будут обсуждать долго: воспитанник собственной академии «Краснодара» Эдуард Сперцян со штрафного ловко перебросил стенку в ближний угол. Дзюба уклонился от мяча. Кержаков прыгнул, но не достал. Неожиданно главный арбитр матча Алексей Амелин вместо того, чтобы указать на центр поля, стал явно прислушиваться к судье ВАР тезке Матюнину и в итоге отменил гол. Футбольная общественность застыла в недоумении, а в Петербурге привычно заржали: империя зла мы в конце концов или нет? Впервые в истории российского футбола гол был отменен из-за того, что игрок бьющей команды попытался войти в стенку. По новым трактовкам правил это фол: защитник «Краснодара» Урош Спайич должен был стоять в метре от стенки «Зенита». Создалось впечатление, что серб пропустил последние судейские семинары.

Гости все равно сравняли через 10 минут: их новый звездный форвард Кордоба, изрядно наколотивший в Бундеслиге, изящно собрал на себе четверых защитников команды Семака и умудрился пробить Кержакова. Показалось, что Ракицкий привычно выключился из эпизода. Где был Ловрен — вовсе загадка.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отдадим должное «Зениту»: команда не выключилась. Через 10 минут дубль оформил Азмун: после затяжной комбинации иранец грамотно подстроился под рикошет и с левой ноги вколотил в ближний угол Сафонова. За 5 минут до перерыва Ерохин открылся в штрафной и после передачи Кузяева вбил гол в другой ближний, и этот гол в итоге станет победным.

Во втором тайме большую часть времени футболом не пахло. Но на 76 минуте Спайич исправил свою ошибку: продолжительный розыгрыш седьмого углового «Краснодара» закончился ударом, который отбил Кержаков. На добивании был первым серб.

В последние 15 минут на поле было тревожно, но до откровенных голевых моментов дело не дошло. Семак перешел на пять защитников. Футболисты «Зенита» не стеснялись убегать с мячом к угловому флажку и откровенно тянуть время. Результат — на табло.

Под финал встречи с «Краснодаром» петербургский клуб сообщил новость: еще один победитель Олимпиады-2020 бразильский полузащитник Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» переходит в «Зенит» и в течение нескольких недель присоединится к команде (явно игроку дадут время на то, чтоб отдохнуть после победы в Токио).



После трех туров у петербургского клуба удивительная статистика. 13 забитых мячей, 5 пропущенных (признаться, очень говорящие цифры). Ноль голов у Дзюбы за 4 матча (с учетом Суперкубка в Калининграде). Ерохин и Азмун забивают в каждом матче (у Александра — 5 голов в четырех встречах).

Второй мяч Азмуна стал для него 99-м в российском чемпионате. Иранец шутил с журналистами: что ж вы раньше не сказали, я б забил и сотый. Семак согласился - пропускаем много, это связано с формой игроков: «Мы пропускаем много – это плохо, но и забиваем много. Нужно говорить и про позитивные вещи. Команда забивает очень много, болельщикам нравится результативная игра. То, что Дзюба не забивает, не катастрофично. Все стараются. Понятно, есть ошибки, над которыми нужно работать, но все вносят посильный вклад в результат. Сейчас одни несут бремя лидерства, дальше будут другие».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»