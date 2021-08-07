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Токсово осталось без воды из-за неизвестных копателей песка

Почти пять тысяч жителей Всеволожского района Ленобласти проживут этот день без воды из-за прорыва трубы. Об этом 7 августа сообщает 47news.

Фото: «Токсово | Токсовское городское поселение», vk.com
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«Неизвестные копали песок и прорвали обе нитки водопровода, поэтому у нас нет возможности подключиться по резервной схеме», — рассказал глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин.

По его словам, ЧП произошло на территории бывшей воинской части около 16:00. Глава Токсово уточнил, что в зоне отключения проживают пять тысяч человек.

Кузьмин заверил, что неполадки сейчас устраняются. Вода должна вернуться к 22 часам.

Фото: «Токсово | Токсовское городское поселение», vk.com

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