Почти пять тысяч жителей Всеволожского района Ленобласти проживут этот день без воды из-за прорыва трубы. Об этом 7 августа сообщает 47news.

«Неизвестные копали песок и прорвали обе нитки водопровода, поэтому у нас нет возможности подключиться по резервной схеме», — рассказал глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин.



По его словам, ЧП произошло на территории бывшей воинской части около 16:00. Глава Токсово уточнил, что в зоне отключения проживают пять тысяч человек.



Кузьмин заверил, что неполадки сейчас устраняются. Вода должна вернуться к 22 часам.