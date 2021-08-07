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«Ты Путина не уважаешь?» Дорожные полицейские на севере Петербурга ловили пьяного водителя такси, любящего мчать напролом

На севере Петербурга полицейские устроили погоню за пьяным таксистом

Дорожная полиция задержала водителя в Калининском районе Петербурга. Он уходил от погони напрямик.

О задержании молодого человека сообщает паблик «Дорожный инспектор». По словам автора поста, водитель не стал останавливаться по требованию полицейских на Северном проспекте утром 7 августа. Когда началась погоня, на перекрестке с круговым движением водитель поехал прямо. «Данный персонаж снес полностью подвеску, пробил поддон после знатного полёта через газон в центре перекрестка», — делится автор паблика.

Проверка зафиксировала состояние алкогольного опьянения, водителя увезли в отдел, а машину такси забрал эвакуатор. Пока молодого человека оформляли за отказ остановиться и пьяное вождение, поскандалить с сотрудниками решила его спутница. С банкой пива и не очень твердым языком она утверждала, что всех засудит. Автор видео просил девушку не приближаться. Выставляя вперед руку, она утверждала, что «метр по закону». На уточнение о том, что нет такого закона, барышня возмутилась: «Есть законы! Ты Российскую Федерацию не уважаешь, ты Путина не уважаешь? Метр по закону!» Задерживать ее не стали, но попросили друзей девушку угомонить.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
как же Власть боится Свободных людей, которым копы - не Указ! задерживают по Надуманным поводам!
dragvs
"Задерживать ее не стали, но попросили друзей девушку угомонить" - потому что она не за Навального что ли? Статью за появление в пьяном виде в общественном Едристы месте уже отменили?
266081655
Представляю, как перед выходом на дежурство, дорожные полицейские дружно скандируют: "Есть Путин - есть Россия! Нет Путина - нет России"....
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