Дорожная полиция задержала водителя в Калининском районе Петербурга. Он уходил от погони напрямик.
О задержании молодого человека сообщает паблик «Дорожный инспектор». По словам автора поста, водитель не стал останавливаться по требованию полицейских на Северном проспекте утром 7 августа. Когда началась погоня, на перекрестке с круговым движением водитель поехал прямо. «Данный персонаж снес полностью подвеску, пробил поддон после знатного полёта через газон в центре перекрестка», — делится автор паблика.
Проверка зафиксировала состояние алкогольного опьянения, водителя увезли в отдел, а машину такси забрал эвакуатор. Пока молодого человека оформляли за отказ остановиться и пьяное вождение, поскандалить с сотрудниками решила его спутница. С банкой пива и не очень твердым языком она утверждала, что всех засудит. Автор видео просил девушку не приближаться. Выставляя вперед руку, она утверждала, что «метр по закону». На уточнение о том, что нет такого закона, барышня возмутилась: «Есть законы! Ты Российскую Федерацию не уважаешь, ты Путина не уважаешь? Метр по закону!» Задерживать ее не стали, но попросили друзей девушку угомонить.