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«Зенит» победил «Краснодар» и продолжает лидировать в чемпионате России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Встреча прошла в Санкт-Петербурге 7 августа.

Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:2. Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (9-я и 35-я минута) и Александр Ерохин (44). Гости ответили на это точными ударами Джона Кордоба (24) и Уроша Спайича (76).

Таким образом, «Зенит» пока идёт без потерь в новом сезоне. В трёх турах петербуржцы добыли три победы и уверенно лидируют в турнирной таблице.

Следующий матч «Зенит» проведёт 15 августа в Москве против «Локомотива».

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