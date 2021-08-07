Во время подготовки теплосетей к отопительному сезону во Фрунзенском районе лопнула труба. Под угрозой провала в промоину оказались несколько автомобилей.



Фото из двора дома 9, корпус 2, по Пражской улице опубликовали очевидцы. На месте, кроме аварийной бригады теплоэнергетиков, также работают спасатели. По словам местных жителей, они ищут владельцев припаркованных в опасной зоне автомобилей.