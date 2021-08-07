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На юге Петербурга спасатели ищут автовладельцев, пока машины не провалились в лужу под асфальтом

На Пражской улице в Петербурге рядом с парковкой прорвало трубу

Во время подготовки теплосетей к отопительному сезону во Фрунзенском районе лопнула труба. Под угрозой провала в промоину оказались несколько автомобилей.

Фото из двора дома 9, корпус 2, по Пражской улице опубликовали очевидцы. На месте, кроме аварийной бригады теплоэнергетиков, также работают спасатели. По словам местных жителей, они ищут владельцев припаркованных в опасной зоне автомобилей.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что ремонт уже начался. «В зоне дефекта оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — напомнили в «Теплосети».

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