Поражением завершился для сборной России по волейболу финал турнира на Олимпиаде в Токио 7 августа. Отечественные волейболисты уступили Франции в пяти сетах 2–3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21 12:15).

В тяжелейшем матче уступают наши парни 😭😭😭😭😭😭 Команда ОКР — серебряные призеры Олимпийских игр🥈 Браво, парни! Болели всей страной ❤️ Вы лучшие!🙏🏻 #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/wOOHHBu3hj

Таким образом, россияне стали серебряными призёрами Олимпиады, в том числе три петербуржца — Егор Клюка, Виктор Полетаев и Иван Яковлев. Золото досталось французам. Мужская сборная России была чемпионом Олимпиады в 2016 году.



Для российской команды эта медаль стала 61-й на Играх в Токио.

