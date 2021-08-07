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Российские волейболисты не смогли защитить титул олимпийских чемпионов и проиграли в финале Франции

Поражением завершился для сборной России по волейболу финал турнира на Олимпиаде в Токио 7 августа. Отечественные волейболисты уступили Франции в пяти сетах 2–3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21 12:15).

Таким образом, россияне стали серебряными призёрами Олимпиады, в том числе три петербуржца — Егор Клюка, Виктор Полетаев и Иван Яковлев. Золото досталось французам. Мужская сборная России была чемпионом Олимпиады в 2016 году.

Для российской команды эта медаль стала 61-й на Играх в Токио.

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Комментарии (2)

NaNiNo
В 2016 они четвёртыми были. Позорище, хоть бы Википедию почитали. И что за негатив? А ребята молодцы, поздравляю!
Pekkonen
"Мужская сборная России была чемпионом Олимпиады в 2016 году."
Учи матчасть.
Позор автору!..
2012 - Лондон!
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