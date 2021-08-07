О задержании рассказывает администратор паблика «Дорожный инспектор». На проспект Культуры полицейские поехали с профилактическим рейдом, как на традиционное место сбора дрифтеров. Один из любителей «жечь резину» от беседы решил воздержаться и рванул в сторону КАД на своей BMW. Догнали его у заправки рядом со съездом на Шафировский проспект. Как уточняет автор поста, сотрудники приготовились стрелять из табельного оружия, но дрифтера подвела лопнувшая покрышка.
На него составлено три протокола — за отказ остановиться, за неповиновение полицейским и за изменения, внесенные в конструкцию автомобиля. Водитель оказался гражданином Белоруссии, сейчас он задержан. На видео он признает, что «сыграл дурака»: «Моя вина, посижу».