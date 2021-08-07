Инженеры компании Илона Маска SpaceX установили космический корабль Starship на сверхтяжелый ускоритель. Таким образом, он стал самой высокой ракетой в истории. Об этом 7 августа сообщает издание TechCrunch.



Высота ракеты — 120 метров, а вместе со стартовой площадкой — 145. Это даже выше, чем пирамида Хеопса в Гизе (136 метров).