Инженеры компании Илона Маска SpaceX установили космический корабль Starship на сверхтяжелый ускоритель. Таким образом, он стал самой высокой ракетой в истории. Об этом 7 августа сообщает издание TechCrunch.
Высота ракеты — 120 метров, а вместе со стартовой площадкой — 145. Это даже выше, чем пирамида Хеопса в Гизе (136 метров).
Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA— SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021
Ракета собирается на космодроме в Бока-Чика, штат Техас. Она может быть готова к орбитальному полету уже в этом году.
До этого самой высокой ракетой в истории был «Сатурн V» (110 метров).