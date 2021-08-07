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Компания Маска построила самую высокую в мире ракету. Она даже выше египетских пирамид

SpaceX построила самую высокую в мире космическую ракету

Инженеры компании Илона Маска SpaceX установили космический корабль Starship на сверхтяжелый ускоритель. Таким образом, он стал самой высокой ракетой в истории. Об этом 7 августа сообщает издание TechCrunch.

Высота ракеты — 120 метров, а вместе со стартовой площадкой — 145. Это даже выше, чем пирамида Хеопса в Гизе (136 метров).

Ракета собирается на космодроме в Бока-Чика, штат Техас. Она может быть готова к орбитальному полету уже в этом году.

До этого самой высокой ракетой в истории был «Сатурн V» (110 метров).

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Комментарии (29)

265916485
Маск придумал очередной распил нарисованного американского бабла))
Аппаратчик мокрой классификации
Про его "воздушный старт", кстати, что-то давно не слышно..
dragvs
С нетерпением жду орбитальных испытаний, не верится что эта штука вообще может взлететь. И спектр применения просто колоссальный от военного десанта и доставки тяжелых грузов, до большого космического телескопа и высадки на Луне с Марсом. Просто потрясающе!
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