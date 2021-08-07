В Неаполе задержали 70-летнюю руководительницу мафиозного клана по прозвищу Малышка

Мария Личчарди, лидер одной из итальянских мафиозных группировок, задержана в аэропорту Неаполя при попытке вылететь в Испанию. Об этом 7 августа сообщает местная пресса.



70-летняя женщина получила прозвище Пикколетта (Малышка) из-за своего невысокого роста. Она является сестрой основателя одного из кланов итальянской «Каморры» Дженнаро Личчарди. Мария отбыла восемь лет тюремного заключения, после чего в 2009 году, как считают в итальянской полиции, взяла руководство кланом в свои руки. Против нее выдвинуты обвинения в причастности к мафии, а также в махинациях на аукционах.

