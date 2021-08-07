Среднестатистическим преступником в России оказался ранее судимый гражданин без постоянного дохода

Министерство внутренних дел опубликовало статистику за период с января по июнь 2021 года.



«Удельный вес лиц без постоянного источника дохода остался на уровне января — июня 2020 года и составил 64,0%, а удельный вес ранее судимых лиц увеличился с 29,7% до 30,1%», — сообщается 7 августа в докладе ведомства.



За первые полгода 2021-го в России выявили 446 тысяч преступников. Этот показатель вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Увеличилось также количество тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершаются организованными группами. На каждое четвертое нарушение злоумышленники идут в состоянии алкогольного опьянения.

