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Среднестатистическим преступником в России оказался ранее судимый гражданин без постоянного дохода

МВД России составило портрет среднестатистического преступника

Министерство внутренних дел опубликовало статистику за период с января по июнь 2021 года.

«Удельный вес лиц без постоянного источника дохода остался на уровне января — июня 2020 года и составил 64,0%, а удельный вес ранее судимых лиц увеличился с 29,7% до 30,1%», — сообщается 7 августа в докладе ведомства.

За первые полгода 2021-го в России выявили 446 тысяч преступников. Этот показатель вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличилось также количество тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершаются организованными группами. На каждое четвертое нарушение злоумышленники идут в состоянии алкогольного опьянения.

Выросло также и число преступлений (на 4,8% больше, чем за первые полгода 2020-го), которые совершают иностранцы и лица без гражданства. Большинство из них — это граждане СНГ.

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Комментарии (3)

altnec
То есть и бедный и нищий и преступник - это всё одни и те же граждане России.
А суки правят бал.
266081655
В России каждый 4-й мужик сидел или сидит....
265984735
«Фонтанка» цитирует МВД по-геббельсовски, то есть полуправдой. В докладе чётко указано, что иностранцы совершили менее 4 % всех преступлений и что среди этих иностранцев 80 % — выходцы из стран СНГ. Что, конечно, кардинально противоречит подобию логики местных питейных жилетов, страстно комментирующих местные новостные заметки о преступлениях.
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