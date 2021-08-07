Брат эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль-Тани, владельца французского футбольного клуба «ПСЖ», объявил, что переговоры с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси завершены. Как написал Халифа Бен Хамад Аль-Тани в Twitter, официальное объявление об их результатах будет сделано позже.
К своему сообщению он прикрепил фотографию Месси в футболке парижского клуба.
Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021
5 августа «Барселона» объявила, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Прежний истёк 30 июня.