Брат эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль-Тани, владельца французского футбольного клуба «ПСЖ», объявил, что переговоры с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси завершены. Как написал Халифа Бен Хамад Аль-Тани в Twitter, официальное объявление об их результатах будет сделано позже.



К своему сообщению он прикрепил фотографию Месси в футболке парижского клуба.