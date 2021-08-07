FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Брат эмира Катара заявил, что Месси завершил переговоры с «ПСЖ»

Брат эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль-Тани, владельца французского футбольного клуба «ПСЖ», объявил, что переговоры с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси завершены. Как написал Халифа Бен Хамад Аль-Тани в Twitter, официальное объявление об их результатах будет сделано позже.

К своему сообщению он прикрепил фотографию Месси в футболке парижского клуба.

5 августа «Барселона» объявила, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Прежний истёк 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси — рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). Он шестикратный обладатель «Золотого мяча».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266115380
Развалил своими запросами Барсу, ну а теперь шейхов будет разводить на бабло =)
265055770
Что за ТСЖ?
Avs7153
"Брат эмира катара" - неплохо для рэпчика, йо!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний