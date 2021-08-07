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Монтажника на севере Петербурга прокатил угонщик с разбитым сердцем

Петербуржец пытался угнать «Ладу» на Комендантском проспекте

Монтажники чуть не остались без служебной «Лады» во время работ в Приморском районе Петербурга. Мужчина залез в чужую машину от горя.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, полиция разбиралась с пьяным угонщиком накануне ночью. Двое монтажников приехали к 40 дому по Комендантскому проспекту обслуживать рекламные конструкции. Лестницы ставили примерно в 7 метрах от «Лады». Вскоре в машину запрыгнул прохожий, один из рабочих попытался угонщика остановить, но дверь не поддалась. Водитель надавил на газ, монтажник остался висеть снаружи автомобиля. Мужчина начал быстро набирать скорость, но потом все же одумался и остановился.

Как он позже объяснил полиции, в конце июля он расстался со своей возлюбленной и последние несколько дней пьет. Машина монтажников ему приглянулась, так как жизнь ему больше не мила.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
интересно, вот етот чувак с разбитым серцем - идёт такой - видит стоит гелик под парами - посцоны выскочили отлить, или курева купить. Он бы в него залез погонять ? бухой - бухой , а мыла не съест
Riptide
Не кочегары мы не плотники
И сожалений горьких нет, как нет
А мы монтажники высотники да
И с высоты вам шлем привет.

Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте.

Текст песни Н. Рыбников
aprahka
Эх Жигули Жигули... Как вы меня подвели. (С)
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