Монтажника на севере Петербурга прокатил угонщик с разбитым сердцем

Монтажники чуть не остались без служебной «Лады» во время работ в Приморском районе Петербурга. Мужчина залез в чужую машину от горя.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, полиция разбиралась с пьяным угонщиком накануне ночью. Двое монтажников приехали к 40 дому по Комендантскому проспекту обслуживать рекламные конструкции. Лестницы ставили примерно в 7 метрах от «Лады». Вскоре в машину запрыгнул прохожий, один из рабочих попытался угонщика остановить, но дверь не поддалась. Водитель надавил на газ, монтажник остался висеть снаружи автомобиля. Мужчина начал быстро набирать скорость, но потом все же одумался и остановился.

