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После смертельной аварии под Петербургом «Рено» разлетелась на части

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом утром 7 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло накануне около десяти вечера на 469-м километре трассы «Вологда — Новая Ладога». По предварительной информации, 58-летний водитель «Рено Логан» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Газель», за рулем которого сидел 59-летний мужчина. В соцсетях делятся фотографиями последствий аварии: легковушка буквально разлетелась на части.

Как уточнили в ГУ МВД, пассажирка «Рено» 1963 года рождения скончалась на месте, еще одна пассажирка легковушки, 2007 года рождения, госпитализирована в тяжелом состоянии. Водителя увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Пассажиры «Газели» 1990 и 2002 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

263888341
А что, у Логана есть опция обгон? Я думал там максимум на что мощности хватает, так это с места тронуться неспешно. Деда жаль.
Skazochny
Логан и дустер это диагноз
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