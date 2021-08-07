ДТП произошло накануне около десяти вечера на 469-м километре трассы «Вологда — Новая Ладога». По предварительной информации, 58-летний водитель «Рено Логан» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Газель», за рулем которого сидел 59-летний мужчина. В соцсетях делятся фотографиями последствий аварии: легковушка буквально разлетелась на части.
Как уточнили в ГУ МВД, пассажирка «Рено» 1963 года рождения скончалась на месте, еще одна пассажирка легковушки, 2007 года рождения, госпитализирована в тяжелом состоянии. Водителя увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Пассажиры «Газели» 1990 и 2002 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.