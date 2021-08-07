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Петербург ждут дождливые выходные. В городе может выпасть четверть месячной нормы осадков

Прогноз погоды в Петербурге на выходные 7 и 8 августа

Петербург 7 августа ждут сильные дожди. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с юга. Его стараниями облаков в небе над регионом будет много, пройдут дожди, местами сильные, которые могут принести до 15–20 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа», — написал он в своем Facebook.

Температура на этом фоне будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы и составит 18–20 градусов. Ветер будет восточный, порывистый и достигнет скорости в 5–10 м/с. В воскресенье также ожидаются дожди, но уже не такие сильные. Рабочая неделя, по прогнозу синоптиков, начнется без осадков, потеплеет до +22-+24 градусов.

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Комментарии (4)

EveReady
Жителям Парашютной пооа отшвартовывать машины с обочины )))
Peshechodig
Для водоконала : вам рассчитали, обратите внимание, примите меры!
Alex000
Может выпасть, а может и не выпасть. Как выпастет.
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