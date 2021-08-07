Петербург ждут дождливые выходные. В городе может выпасть четверть месячной нормы осадков

«Синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с юга. Его стараниями облаков в небе над регионом будет много, пройдут дожди, местами сильные, которые могут принести до 15–20 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы августа», — написал он в своем Facebook.



Температура на этом фоне будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы и составит 18–20 градусов. Ветер будет восточный, порывистый и достигнет скорости в 5–10 м/с. В воскресенье также ожидаются дожди, но уже не такие сильные. Рабочая неделя, по прогнозу синоптиков, начнется без осадков, потеплеет до +22-+24 градусов.

