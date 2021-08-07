«От этого зависит его развитие и его будущее». Семилетнему Максиму нужна помощь, чтобы слышать и говорить

«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Максим Семенов, 7 лет.
Двусторонняя тугоухость 4-й степени.
Необходимы сверхмощные цифровые слуховые аппараты. Не хватает 255 277 руб.
«Сын родился с тяжёлой патологией пищевода, он уже перенёс шесть операций и 20 бужирований (расширений просвета с помощью специальных зондов — бужей. — Прим. Русфонда) под общим наркозом. Возможно, именно это стало причиной снижения слуха.
Год назад в Детском городском сурдологическом центре у Максима выявили сенсоневральную тугоухость 3-й и 4-й степени. При таком заболевании снижение слуха на разных частотах происходит неодинаково, поэтому сын слышит не все звуки, а только некоторые из них. Ему сложно понимать речь. Единственный шанс слышать и говорить — это слухопротезирование.
В частной клинике Максиму на время выдали слуховые аппараты, и с их помощью он стал отчетливо слышать и уже научился произносить слова. Однако эти аппараты нужно вернуть в ближайшие время. К сожалению, получить подобные устройства за госсчет невозможно. Я вынуждена обратиться за помощью: пожалуйста, помогите мне приобрести для сына многоканальные сверхмощные цифровые аппараты. Самой мне не по силам эта покупка, воспитываю ребёнка одна.
В следующем сентябре Максим пойдет в школу, от слуховых аппаратов зависит его развитие и его будущее».
Маргарита Городничина, Санкт-Петербург.
Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):
«Максиму необходимы цифровые многоканальные сверхмощные аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха, чтобы восполнить потерю слуха».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».