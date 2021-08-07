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Британские ВВС сообщили, что перехватили российские Ту-142

ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в минувшую пятницу на «перехват» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло.

Истребители королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами, приближающимися к воздушному пространству Соединенного Королевства», — говорится в заявлении британских ВВС, которое 7 августа приводит РИА Новости.

Согласно заявлению, британские истребители вылетели с авиабазы Lossiemouth и следили за двумя российскими Ту-142 «все время, пока они были в районе интересов Великобритании».

Ранее в пресс-службе Севфлота сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике. Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе Северного флота отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Палить не надо, а вот небольшие провокации, чтоб нервишки потрепать, совсем даже не помешают. Ответочка, так сказать, чтобы не расслаблялись "королевские".
Свободу Лёхе!
Я не понимаю Главнокомандующего. Ну, пальни разок, сообщи, что произошёл случайный пуск, напугай своей непредсказуемостью! )
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