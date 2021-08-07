Британские ВВС сообщили, что перехватили российские Ту-142

ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в минувшую пятницу на «перехват» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло.

Истребители королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами, приближающимися к воздушному пространству Соединенного Королевства», — говорится в заявлении британских ВВС, которое 7 августа приводит РИА Новости.