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Цены на нефть рухнули на семь процентов

Мировые цены на нефть упали более чем на 7 процентов за первую неделю августа. Это стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года.

В частности, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подешевела на 0,8 процентов и опустилась до 70,7 долларов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 1,2 процента — до 68,28 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

На ситуацию с ценами на нефть повлияли оказывают давление вспышки коронавируса в Китае, где в некоторых провинциях были ужесточены карантинные меры. Власти страны ввели ограничения на передвижение в отдельных городах. Как опасаются инвесторы, это может оказать влияние на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире.

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Комментарии (2)

Guest1234
Цена может понижаться и повышаться, но не дешеветь. Дешевеет товар, когда цена снижается.
Свободу Лёхе!
Да и хрен с ними, с этими ценами на нефть, дожить бы до Внуков! )
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