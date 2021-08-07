Как уберечься от кусачих вредителей: советуют читатели «Фонтанки»

Фото: Pixabay Поделиться Поделиться







Слепни

Огромной проблемой в нынешнем году стали эти крупные и больно кусающиеся насекомые. Очень многим они испортили отдых у воды или работу в огороде. Спасает от них только быстрая реакция и плотная одежда. Но на пляже это как-то неуместно…



Фото: Pixabay Поделиться Поделиться







Оказывается, как подсказывает пользователь «Фонтанки», существует ловушка для этих гадов, которая может уничтожить их поголовье на довольно большой территории. Так называемый «колокол Березанцева». Его можно сделать из темного (хорошо нагреваемого на солнце) предмета и колпака с мешком-ловушкой над ним. Известно, что слепни летят на тепло тела и взлетают только вертикально. Поэтому с темного предмета, убедившись в его несъедобности, они будут попадать прямо в колокол — и дальше в мешок.



А поскольку, как и в случае с комарами, пьют кровь только самки, то вид начнет потихоньку вымирать. Кстати, для комаров эта ловушка тоже активна. Ставьте на огороде или в любимых местах для купания и сообщайте нам о результатах!

Распространенные репелленты, как сокрушенно рассказывают нам читатели, против слепней не работают. Но читатель Артем поделился с нами проверенным рецептом (публикуется с сокращениями):

«Прошлым летом поганые слепни беспощадно искусали дочь в Псковской области — шрамы проходили полгода. В прямом доступе средств для маленьких детей нет. Информация по борьбе с ними очень разрозненная, «гугл» и «контакты» в разных уголках страны тоже не подсказали какого-либо подходящего средства сразу. Пришлось перелопатить кучу информации, научных статей, народных воспоминаний, потратить день и объехать кучу магазинов и аптек в поисках.



Можно использовать жидкое дегтярное мыло. Оно полезно для кожи и отгоняет слепней. Раньше коней и коров намывали им, чтобы их не трогали слепни. Его можно добавить в воду в бассейне, а можно развести с растительным маслом, дать настояться и намазывать на кожу (опытные сибирские мамы подсказали).



Еще один вариант — мазь Вишневского. Воняет, но слепни не полезут. В ней можно вымочить кожаные ремешки или кусочки ткани и навязать на запястья и пояс. Если совсем край, то намазать на кожу (очень, между прочим, приятно пахнет. — Прим. ред.).

Обязательно надо положить в аптечку противоаллергенные и антисептические средства. Укусы слепней вызывают сильную местную аллергию, известны даже случаи анафилактического шока.



И самое неожиданное: от слепней помогает чёрно-белая полосатая одежда-тельняшка с длинным рукавом, лёгкая, в которой можно будет купаться. Желательно и штаны такие же. Но штаны можно и белые, если не будет полосатых.



Окрас зебры в Африке защищает её от этих и подобных тварей. Как невидимку. Не думаю, что на 100%, но на большое количество точно, так как издалека не видят».

С тельняшкой очень интересно. Давайте попробуем?

Комары и мошка Против них придумано столько магазинных средств, что каждый найдет себе что-то по душе. Например, кому-то подойдет отпугиватель Thermacell на газовых баллонах, а кто-то с ног до головы обольется одеколоном «Гвоздика» — заодно и соседей отпугнёт.



Фото: Freepik.com Поделиться Поделиться







А вообще, как пишет наша постоянная читательница LGlo, против всех летающих кровососущих прекрасно работают ветеринарные репелленты, особенно те, что для лошадей: «Они так не воняют, как человеческие, гипоаллергенные (лошадь очень чувствительное животное), и прилично дешевле в пересчёте на единицу объёма».

Ну что, рванули в ветаптеку?

По дороге зайдите в обычную — закупить антигистаминное. Если всё-таки вас искусали, это может минимизировать последствия.

Осы

Лучшую историю этого раздела прислал нам читатель Александр. Вот она:



«Всего у меня три медали за победу над осами и одна — над муравьями.



Фото: Freepik.com Поделиться Поделиться







Первая битва была самая продолжительная, так как я к ней был совершенно не готов. Просто, как обычно, шёл по дорожке, а меня укусила оса. После чего я заметил, что у старого пня летают 3 или 4 особи.

Понял, что у них там гнездо, полил бензином и поджёг. А потом засыпал глиной и затоптал. Я реально думал, что с ними покончил. Где-то через полчаса подошёл посмотреть результат. Осы гнездо не бросили, их было уже с десяток, и они прокопали норки. После этого я взял тапку и стал их просто шлёпать. Шлёпнешь, подождёшь немного — налетают новые, опять шлёпнешь. И так почти до ночи, а потом ещё и утром. Всего ос было, наверное, сотня или больше. Следующие разы боролся уже химическим путём — использовал размораживатель стёкол для автомобиля и дихлофос».

Автоматически передвигается на второе место прежний наш кумир, который залил гнездо с осами советским лаком для волос!

Муравьи

Если муравьи докучают вам в огороде, то посыпьте места их сборищ пищевой содой, перемешанной с сахаром в пропорции 1:1. Эта смесь не должна попадать на корни растений!



Фото: Pixabay Поделиться Поделиться







Второй вариант, подсказанный в комментариях, — это табак. Горсть табачной крошки настоять в 5 литрах воды и полить те места, где вы подозреваете их подземные обиталища. Это же средство работает и против улиток.

Как пишет наш читатель Андрей, против муравьев в доме эффективно помог обычный нафталин, просто разложенный по полу. До нафталина Андрей и его семья перепробовали средства из магазина — безрезультатно.

Если вы будете использовать это средство, имейте в виду, что оно токсично для домашних животных. Сначала выведите муравьев, а потом привозите на дачу кошек и собак.

Менее опасный, но и не такой действенный способ предложили нам в комментариях: разложить очищенный чеснок. Тогда подлые завоеватели «не нагличают, где-то проползают, но транзитом. Правда, есть у чеснока отрицательная сторона, ну вы поняли...».



Если же хочется избавиться от них с гарантией, то надо применять промышленные яды (например, дихлофос) против муравьев там, где находятся их гнёзда. А это, как напоминают читатели, сложная задача: «Их гнездо может быть далеко и недоступно. Я за своими следила: они выползали из вентшахты, а там — один чёрт знает какими переходами... Но даже если извести одну муравьиную семью, это не значит, что не заселится другая».

Как и в случае с осами, на помощь может прийти не предназначенная для этого бытовая химия. Нам пишут: «Против муравьев хорош баллончик к автоматическому освежителю воздуха. Прыскаешь на муравьев — и они моментально сдыхают. После обработки мест обитания о муравьях можно забыть до следующего сезона. Но представляете, какая дрянь для освежения помещения продаётся!»

Улитки и слизни

Ну и напоследок поговорим о том, кто не кусается, но жрёт ваш урожай и портит цветы. Улитки ещё туда-сюда, они хотя бы милые. А вот слизни — брр. Стоит ли с ними делиться?

Фото: Freepik.com Поделиться Поделиться







Опытные садоводы и огородники советуют пиво. Нет, не для успокоения нервов, а для привлечения улиточек. Налейте его в ёмкость с не очень широким горлом и оставьте. Скоро у вас будет целая миска улиток (или слизней) в пиве. Останется только утилизировать.



В борьбе с этими мягкотелыми можно использовать яичную скорлупу. Чтобы отпугнуть вредителей от посадок, нужно рассыпать вокруг растений её крупные куски — они будут царапать нежные тела вредителей.



И вспомните про настой табака из раздела «Против муравьев». Он тоже помогает.

Делитесь нашей информацией, добавляйте в комментариях собственную!

