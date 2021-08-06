Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Что по медалям

Российский борец Заурбек Сидаков победил белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 и взял золото. Зенфира Магомедалиева выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. Еще один боксер Муслим Гаджимагомедов уступил в финале и остался с серебром, а велосипедистки Мария Новолодская (кстати, петербурженка) и Гульназ Хатунцева стали третьими в мэдисоне (один из видов командных велотрековых гонок на выносливость).

Что касается других важных достижений, то еще две петербурженки Дина и Арина Аверины квалифицировались в финал по художественной гимнастике, а отечественные гандболистки вторую Олимпиаду подряд дошли до золотого матча, где сразятся со сборной Франции.



Чемпион из школы №1 в Беслане

Самой эмоциональной оказалась победа Заурбека Сидакова. В финале он разгромил борца из Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0. Одолев соперника Сидаков бросился обниматься с тренером, потом заплакал, снова вернулся на место схватки, присел и стал целовать ковёр.



📹 Главная победа в карьере Сидакова



Заурбек поборол всех, кроме собственных эмоций. Счастье чемпиона и тренера – кайф 🔥 pic.twitter.com/vNSnFEPcFT — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

«Лет с 12 представлял, как борюсь и выигрываю золото Олимпиады. Помню, как бегал по дому, ликовал, представляя это. И вот мечта сбылась», - рассказывал он потом.

История Сидакова особенна тем, что в 2004 году он учился в школе №1 в Беслане и успел выбраться, когда напали террористы.

«Я помню, как нас выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что террористы захватили школу. Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям», - как-то рассказывал Заурбек.

Борец часто в интервью вспоминал те события и посвящал свои победы пострадавшим в теракте.

«Словами и рассказами не передать то, что чувствовали родители и их дети: маленькие, ни в чем не виноватые. Поэтому я для себя решил, что если добьюсь большой победы в борьбе, то обязательно посвящу ее всем им, пострадавшим в теракте в городе Беслан. Мне это удалось, поэтому я сдержал слово», – говорил Сидаков.



Игры с допингом

На Олимпиаде в Токио разразился допинговый скандал. Ключевая волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета провалила допинг-тест и покинула соревнования. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте олимпийского комитета страны.

Проблема в том, что, по данным организации, положительную пробу спортсменка сдала еще 7 июля. Несмотря на это, Тандара отправилась в Токио и играла вплоть до четвертьфинала, в котором помогла выбить из борьбы российскую команду.

«Должны быть четкие правила по поводу допинговых нарушений... А так, мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал», — цитирует «Р-Спорт» волейболистку сборной России Наталию Гончарову.

Однако переигрывать матч никто не будет. Согласно кодексу WADA, если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду. Это, например, может быть снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия.



Жесткое столкновение

Нидерландская велогонщица Лорин ван Риссен неудачно вошла в поворот и столкнулась с британкой Кэти Мэрчант во время четвертьфинального заезда в кейрине (разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью). Обе спортсменки упали, но ван Риссен так и не смогла подняться. Спортсменку увезли на носилках с трека.



Автор: Youtube.com/ Reenviame

Врачи диагностировали у спортсменки из Нидерландов переломы ребер, ключицы и ушиб легкого.

#MeToo по-олимпийски

Харассмент добрался до Олимпиады. Американский репортер канала Fox Лаура Окмин рассказала в своем твиттере, что несколько журналисток на Играх в Токио подверглись сексуальному домогательству со стороны неких спортсменов. Окмин подчеркнула, что имена этих атлетов, нарушивших личное пространство девушек, ей известны.

«Я получила слишком много таких сообщений: «Я в ужасе от мужчин, которые приставали ко мне и приглашали меня в свои комнаты и так далее. Я могу справиться с этим и отпустить ситуацию. Я не могу смириться с тем, как они со мной обращаются, поскольку они выше меня по статусу. Посоветуйте, как сохранить мою уверенность в себе?». Хватит. Прекратите ставить женщин в такое положение. Мы делимся историями и именами. Мы знаем, кто вы. Былые дни защиты для вас прошли — теперь мы защищаем друг друга», - заявила Лаура Окмин.



Она также обратилась к другим журналисткам, чтобы те делились своими историями харассмента на Олимпиаде.

Китайцев уже не догнать

Россия потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда занимает шестое месте с 16 золотыми наградами. Лидирует сборная Китая, на счету которого 34 медали высшей пробы. В последние три олимпийских дня отечественная сборная сразится за 17 золотых наград, а значит, не сможет догнать китайцев. Тем не менее еще есть теоретический шанс даже на третье место, последние два дня олимпиады будут горячими. Но в любом случае наше выступление уже успешно.

Медальный зачет

1. Китай – 36 золотых – 26 серебряных – 17 бронзовых (79 всего)

2. США – 31-36-31 (98)

3. Япония – 24-11-16 (51)

4. Великобритания – 18-20-20 (578)

5. Россия – 17-23-22 (62)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

