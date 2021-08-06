«Хорошо, что гроб с окошечком». В морге Нижнего Тагила перепутали покойных

В Нижнем Тагиле родственники умершего от коронавируса пожилого человека едва не похоронили незнакомого им мужчину — в морге перепутали покойных. Об этом 6 августа пишет портал Е1.



По словам Светланы, близкой умершего, на прощание им привезли закрытый гроб, так как человек скончался от COVID-19. Благодаря окошечку в гробу заподозрили неладное.

«В какой-то момент к нам закралось смутное сомнение, что это не наш дедушка, — говорит Светлана. — Мы смотрим с бабушкой и понимаем, что мы совершенно другого цвета рубашку ему отправили! И в итоге мы всё-таки решили настоять на том, чтобы при нас вскрыли гроб, дабы удостовериться, что тут нет какой-либо ошибки. Когда сотрудники открыли гроб, мы к своему ужасу увидели, что там вообще не наш дедушка, а совершенно посторонний, незнакомый нам человек!»