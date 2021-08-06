Петербург получил ещё полмиллиарда на ремонт Лиговского путепровода

Федеральные власти выделят Петербургу из госбюджета ещё 500 млн рублей для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом 6 августа сообщили в Смольном.

«Лиговский путепровод — это часть магистрали, которая связывает федеральную трассу М-11 «Нарва», Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. Реконструкция путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города. Федеральная поддержка даст нам возможность ускорить темпы реконструкции и завершить работы с опережением сроков», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.