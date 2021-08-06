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Петербург получил ещё полмиллиарда на ремонт Лиговского путепровода

Федеральные власти выделят Петербургу из госбюджета ещё 500 млн рублей для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом 6 августа сообщили в Смольном.

«Лиговский путепровод — это часть магистрали, которая связывает федеральную трассу М-11 «Нарва», Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. Реконструкция путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города. Федеральная поддержка даст нам возможность ускорить темпы реконструкции и завершить работы с опережением сроков», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Ранее действовавший путепровод был построен в 1948–1950 годах Управлением строительства № 17 ГУШД МВД СССР и передан в 1971 году в эксплуатацию «Ленмостотресту» (ГУП «Мостотрест»). Он заменил ранее существовавший железнодорожный переезд. К моменту начала реконструкции его износ был оценен в 61,3%, а техническое состояние признано неудовлетворительным.

В рамках реконструкции Лиговского путепровода предусмотрено расширение Таллиннского шоссе и части проспекта Маршала Жукова. Общая протяженность реконструируемого участка — почти 3 километра. После завершения всех работ повысится транспортная доступность новых жилых массивов Красносельского района. Завершить реконструкцию путепровода планировалось к 30 октября 2021 года.

Всего в 2020 году на Лиговский путепровод было выделено 1,65 млрд рублей, на 2021-й планировалось финансирование проекта в размере 2,25 млрд рублей.

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