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Убийца выходца из России получил пожизненное заключение в Австрии. Погибший критиковал Кадырова

В Австрии назначено пожизненное заключение убийце выходца из России

Суд в Австрии признал Сарали А. виновным в убийстве выходца из России Мартина Бека (Мамихана Умарова).

«Судебный процесс по делу об убийстве в Герасдорфе завершился в пятницу пожизненным заключением. Подсудимый был признан виновным в убийстве своего соотечественника», — сообщает 6 августа телеканал OE24.

Подсудимый не признал себя виновным. Решение суда Корнойбурга не является окончательным, и сторона защиты намерена его обжаловать.

Обвинение настаивало на том, что действия нападавшего были «коварными».

В июне 2020 года двое подозреваемых в убийстве выходца из России под Веной были задержаны. Погибший проживал в Австрии с 2007 года как беженец. По данным местных СМИ, он якобы критиковал Рамзана Кадырова.

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Комментарии (9)

stavrosmarauder
Они хотели жить бохато под крылом рэмзенчика,но теперь сгниют в тюрьме,как идиоты
altnec
Мало эмигрантов в Австрии, мало, чем она их не устраивает?
Oleg_I
Вот это серьезно. Заказное убийство? Сразу ПЖ.
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