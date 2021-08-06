Суд в Австрии признал Сарали А. виновным в убийстве выходца из России Мартина Бека (Мамихана Умарова).
«Судебный процесс по делу об убийстве в Герасдорфе завершился в пятницу пожизненным заключением. Подсудимый был признан виновным в убийстве своего соотечественника», — сообщает 6 августа телеканал OE24.
Подсудимый не признал себя виновным. Решение суда Корнойбурга не является окончательным, и сторона защиты намерена его обжаловать.
Обвинение настаивало на том, что действия нападавшего были «коварными».
В июне 2020 года двое подозреваемых в убийстве выходца из России под Веной были задержаны. Погибший проживал в Австрии с 2007 года как беженец. По данным местных СМИ, он якобы критиковал Рамзана Кадырова.
Убийца выходца из России получил пожизненное заключение в Австрии. Погибший критиковал Кадырова
В Австрии назначено пожизненное заключение убийце выходца из России
Суд в Австрии признал Сарали А. виновным в убийстве выходца из России Мартина Бека (Мамихана Умарова).