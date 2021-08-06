В Петербурге осудили бомбиста-рецидивиста. Он «минировал» администрацию и Пулково, а потом винил во всем алкоголь

Суд в Петербурге отправил в колонию местного жителя Виктора Смирнова, который звонил спасателям и рассказывал об «угрозе» взрыва в здании районной администрации. Об этом 6 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



Смирнова задержали после того, как вечером 21 февраля 2021 года он, будучи пьяным, из хулиганских побуждений позвонил на «01» и сообщил о якобы готовящемся теракте в здании администрации Фрунзенского района.



В суде мужчина во всем сознался и говорил, что всему виной стал алкоголь. Смирнова приговорили к трем годам колонии строгого режима. Интересно, что в 2018 году он уже был судим за ложное сообщение о «теракте» в Пулково.

