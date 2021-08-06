Двое ловили рассвет на крыше Эрмитажа и попали в руки полиции

Как сообщили в Эрмитаже, нежелательное присутствие на территории музея в половине пятого часа утра 6 августа выдала сигнализация. Путь визитёров проследили по камерам наблюдения: за двадцать минут до рассвета на крыше объявились двое. Дождаться восхода солнца им не дали.



«Постовыми батальона полиции Петроградского ОВО по охране Государственного Эрмитажа совместно со службой безопасности музея были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли на крышу данного здания. Прибывший по сигналу «тревога» наряд Росгвардии передал задержанных сотрудникам 78-го отдела полиции для выяснения обстоятельств», — сообщают в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.