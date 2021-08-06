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Двое ловили рассвет на крыше Эрмитажа и попали в руки полиции

Экскурсия по крыше Зимнего дворца не задалась у двух жителей Петербурга. Вместо панорамы в предрассветных тонах — забег с музейной охраной и путешествие в отдел полиции.

Как сообщили в Эрмитаже, нежелательное присутствие на территории музея в половине пятого часа утра 6 августа выдала сигнализация. Путь визитёров проследили по камерам наблюдения: за двадцать минут до рассвета на крыше объявились двое. Дождаться восхода солнца им не дали.

«Постовыми батальона полиции Петроградского ОВО по охране Государственного Эрмитажа совместно со службой безопасности музея были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли на крышу данного здания. Прибывший по сигналу «тревога» наряд Росгвардии передал задержанных сотрудникам 78-го отдела полиции для выяснения обстоятельств», — сообщают в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

В Эрмитаже не стали раскрывать маршрут, которым нарушители спокойствия проникли на крышу Зимнего дворца. По информации «Фонтанки», вероятнее всего, внутри здания следы не искали — его проверяли снаружи.

В полицейском главке уточнили, что в 78-й отдел под утро привезли двух молодых людей: старшему 26 лет, младший — 2002 года рождения. Прогулки по крыше им не в новинку. Оба получили протоколы с перспективой административного штрафа.

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Комментарии (1)

Владислав М
Если есть спрос на услугу, почему бы Эрмитажу не сделать её официально доступной и заработать для музея деньги? Сделали бы небольшие прозрачные беседки на крыше и сдавали бы их в аренду хоть днём, хоть ночью.
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