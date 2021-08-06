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В Подмосковье неизвестный избил 60-летнего мужчину, который вернул ему потерянный кошелек

В подмосковном городе Малаховка неизвестный избил 60-летнего мужчину. Предположительно, его не устроила манера речи пожилого гражданина.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 1 августа в поселке Малаховка. Пострадавшего местного жителя нашли лежащим на улице Южная.

Позже в полицию поступило заявление от избитого гражданина, он рассказал о побоях. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту происшествия, они выясняют личность правонарушителя.

Люберцы -SOS!

Местные СМИ пишут, что пожилой мужчина обнаружил борсетку с кошельком на улице, а затем связался с владельцем и захотел вернуть находку. Однако сразу после встречи хозяин вещей начал избивать неравнодушного гражданина, ему показалось, что тот пьян. Как отмечают некоторые издания, 60-летний житель недавно перенес инсульт, что сказалось на манере речи.

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Комментарии (12)

dragvs
Ну его найти как два пальца, к тому же еще и свидетели есть.
Игoрь
Я считаю, что за распускание рук в общественном месте надо давать пожизненное. Наверняка это какой-нибудь генетический дефект. Такие особи не должны гулять без присмотра.
Cashmare
в колхозах девяностые и не заканчивались
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