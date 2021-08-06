Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 1 августа в поселке Малаховка. Пострадавшего местного жителя нашли лежащим на улице Южная.
Позже в полицию поступило заявление от избитого гражданина, он рассказал о побоях. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту происшествия, они выясняют личность правонарушителя.
Местные СМИ пишут, что пожилой мужчина обнаружил борсетку с кошельком на улице, а затем связался с владельцем и захотел вернуть находку. Однако сразу после встречи хозяин вещей начал избивать неравнодушного гражданина, ему показалось, что тот пьян. Как отмечают некоторые издания, 60-летний житель недавно перенес инсульт, что сказалось на манере речи.