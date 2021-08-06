Карелия смягчила коронавирусные ограничения для туристов

Карельские отели с паспортами иммунизации будут принимать приезжих без ограничений.



«Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, теперь могут не требовать документы о вакцинации либо ПЦР-тесты от своих постояльцев», — сообщается 6 августа в распоряжении главы региона Артура Парфенчикова.

При этом это правило не распространяется на организации, которые такой документ не получили. Власти Карелии также сняли ограничения на количество посетителей, которые сидят за одним столом в заведениях общепита. До этого допускалось не более 5 гостей.